Noord-Koreaanse vluchteling: “Bij jonge generatie geen gevoel van loyaliteit tegenover regime”

Volgens de Noord-Koreaanse soldaat die vorig jaar op spectaculaire wijze kon vluchten, vertoont het merendeel van zijn leeftijdsgenoten weinig loyaliteit tegenover hun leider Kim Jong-un. Dat bericht een Japanse krant. De 25-jarige Noord-Koreaan is de zoon van een generaal.

Oh Chong Song slaagde erin de grens over te steken in het dorp Panmunjom in de gedemilitariseerde zone terwijl hij door verschillende grenswachters beschoten werd. Beelden van de vlucht gingen de wereld rond en Oh werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de Japanse krant Sankei Shimbun is de 25-jarige Oh de zoon van een generaal. Hoewel de man in een geprivilegieerd leven kon leiden in Noord-Korea - hij beschrijft zichzelf als iemand van de “hogere klasse” - verklaarde de soldaat dat hij geen enkele loyaliteit tegenover het regime voelt. “In Noord-Korea zijn de mensen, vooral de jongere generaties, onverschillig tegenover elkaar, de politiek en hun leiders, er is geen gevoel van loyaliteit.” Hij voegt er nog aan toe dat hij bij mensen van zijn generatie “waarschijnlijk om 80 procent gaat”.

De voormalige soldaat ontkent de geruchten die in de Zuid-Koreaanse pers circuleren dat hij in zijn land gezocht wordt voor moord.

Volgens de Japanse krant Sankei, had hij gedronken na een dispuut met vrienden. Toen hij terugging naar zijn post, vreesde hij dat hij geëxecuteerd zou worden en besloot hij te vluchten.