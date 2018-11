N-VA vindt VN-migratiepact inhoudelijk “zeer problematisch” en zal bezwaren “binnen de regering kenbaar maken”

Brussel - Het partijbestuur van N-VA heeft zich maandagvoormiddag over de houding van de partij tegenover het VN-migratiepact gebogen. Na overleg stelt de partij dat het pact inhoudelijk “zeer problematisch” is. Ook stelt de partij zich vragen bij de “de mogelijke juridische implicaties van het Compact”.

Hoewel het om niet-bindende afspraken gaat, vreest N-VA dat het pact gebruikt kan worden om het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken te dwarsbomen. “De tekst gaat in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid. Deze inschatting zullen wij binnen de regering kenbaar maken, uitleggen en verdedigen.” De hamvraag is nu hoe hard N-VA het binnen de regering zal spelen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wilde na afloop van het partijbestuur geen bijkomende commentaar kwijt. Ook tijdens een lange achtervolging langs de trappen en gangen van het Vlaams Parlement wilde De Wever aan de pers enkel kwijt dat er een verklaring was uitgestuurd en dat daarin alles stond.

Met haar verklaring lijkt N-VA de druk op premier-Michel te verhogen. De premier, die maandag niet wilde reageren, liet vorige week nog verstaan dat er pas in de weken na zijn verklaring voor de VN - waar dus de steun voor het pact was toegezegd - vanuit verschillende Europese landen vragen zijn gerezen over de tekst. De regering sprak vorige week af een juridische analyse te laten uitvoeren naar de tekst. Er loopt ook overleg met andere Europese landen.

Verdeeldheid

Er heerst al even hoogspanning binnen de regering over het zogenaamde Pact van Marrakech. Het is een pact van de VN waarin niet-bindende afspraken gemaakt worden. Onder meer om migratie zo ordentelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal in december - na een proces dat in 2016 van start ging - ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakech.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken had eerder al zware kritiek op het pact, maar kreeg het deksel op de neus. De tekst ligt al sinds juli vast en de afgelopen twee jaar hebben N-VA en Francken weinig tot niets ondernomen om mee te werken aan de tekst. Volgens verschillende regeringspartijen stuurde de partij vaak haar kat naar vergaderingen, vond Francken het bij de VN zelfs niet de moeite om de aangeboden spreektijd over het dossier te benutten en heeft geen enkele N-VA-excellentie op de finale vergadering over het pact een bezwaar gemaakt. Nog volgens CD&V-bronnen ging N-VA plots op de rem staan omdat “Orban en co. zich plots roeren”. “Ze wil de angst voor migratie gewoon aanwakkeren”, aldus nog de CD&V’er eerder aan Het Nieuwsblad.

Wat vooraf ging

Grote verklaringen werden voor aanvang van het partijbestuur alvast niet afgelegd. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA),die vorige week kritiek had op het pact en liet verstaan dat het niet ondertekend kon worden, hield het op “geen commentaar”. Volgens de partijwoordvoerder zal het standpunt van de partij “binnen de regering” besproken worden.

Binnen de regering is discussie ontstaan over het pact. Coalitiepartner N-VA liet optekenen grote problemen te hebben met de tekst, terwijl premier Charles Michel in september, tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York, had gezegd dat ons land dat pact in Marrakech zou ondertekenen.

De premier zei vorig week nog dat nog dat er pas in de weken na die Algemene Vergadering vanuit verschillende Europese landen vragen zijn gerezen over de tekst. De regering laat daarom een juridische analyse uitvoeren en overlegt met andere Europese landen.

