Uitspraak van Trump over bosbranden lokt wereldwijd hoongelach uit: “Moet er hier ergens geharkt worden?”

De uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump dat het door bosbranden geplaagde Californië een voorbeeld moet nemen aan Finland, lokt wereldwijd hoongelach op. Volgens Trump spendeert men in Finland “veel tijd aan harken”.

President Trump bracht zaterdag een bezoek aan de ruïnes van het stadje Paradise, dat bijna compleet vernietigd werd door de bosbranden die Californië dezer dagen in hun greep houden. Daar maakte hij de bizarre claim dat mensen bladeren bij elkaar zouden moeten harken om bosbranden te vermijden.

“Kijk naar andere landen waar ze het anders doen: daar krijg je een heel ander verhaal”, aldus Trump. “Ik zat samen met de president van Finland. Hij zei: ‘Wij zijn een bosland.’ Hij noemde het een bosland. En zij spenderen veel tijd aan harken en opruimen en dergelijke dingen, en zij hebben geen enkel probleem.”

Trump bracht zaterdag een bezoek aan het rampgebied en Californië en deed daar zijn bizarre uitspraken. Video: reuters

Die aparte uitspraken lokken wereldwijd bijzonder veel reactie uit. De Finse president Sauli Niinistö liet in een reactie weten dat hij zich een dergelijk gesprek niet kan herinneren. Honderden mensen wezen op sociale media dan weer op het verschil tussen het subarctische Finland en het mediterrane klimaat in Californië.

Het merendeel van de reacties gaat echter over de bizarre claim dat Finnen de bladeren in hun bossen bij elkaar harken. Een claim die niet klopt, en die duizenden Finnen zover kreeg dat ze een foto van zichzelf terwijl ze aan het harken waren online plaatsten...

Every Finnish home has got a print of this cautionary painting called ”Raking And Cleaning Fail”. pic.twitter.com/J16xkVU4t2 — Antti Holma (@anttiholma) 17 november 2018

Professional tax-funded forest floor raking and cleaning team. pic.twitter.com/pwTnBUaonE — Antti Holma (@anttiholma) 17 november 2018