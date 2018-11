Telenet Play wordt duurder, maar uitgebreider: “Alles genomen, alle seizoenen, alle grote namen”

Telenet trekt de prijs van zijn Netflix-concurrent Play op. Binnenkort kost het abonnement 11,95 in plaats van 10 euro. Dankzij een verlengd en uitgebreid contract met het Amerikaanse productiehuis HBO zal er wel veel meer in Play zitten, belooft Telenet.

Het huidige contract van Telenet en HBO liep eind dit jaar af. Het telecombedrijf wist het te verlengen voor drie jaar. “Voor series is HBO top. Ze hebben het genre zowat uitgevonden. We werken al 7 jaar met hen samen, maar hadden niet alle content. Nu hebben we alles genomen: alle seizoenen en alle grote namen”, zegt Telenet-topman John Porter.

Binnenkort kan Telenet daardoor in Play alle HBO-reeksen (The Sopranos, The Wire, True Blood, Game of Thrones, ...) onderbrengen. Een aantal internationale series was tot nu toe enkel beschikbaar voor klanten van het duurdere Play More (24,95 euro per maand). Dat laatste pakket blijft bestaan aan dezelfde prijs. Het verschil is dat er in Play More ook nog nieuwe topfilms zitten.

De prijsverhoging voor Play gaat in vanaf 26 november, maar bestaande abonnees blijven de huidige prijs betalen tot 31 januari. Hoeveel abonnees Play momenteel heeft, zegt Telenet niet. Wel zijn er meer dan 400.000 klanten voor Play en Play More samen.

Porter vreest niet dat klanten zullen afhaken en overschakelen op Netflix. De internationale concurrent van Play is na de prijsverhoging bijna 4 euro goedkoper. “We geven meer waarde”, zegt Porter. Telenet hoopt net meer klanten aan te spreken met de uitgebreide Play. Bovendien gelooft Porter dat veel klanten zowel Play als Netflix nemen.