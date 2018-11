Noureddine gaf het ex-lief van zijn zus rake klappen, stak hem in het been en gooide hem van het balkon. Nu kent hij zijn straf

Antwerpen / Wilrijk - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Noureddine C. (29) veroordeeld tot zeven jaar cel voor de moordpoging op de ex-vriend van zijn jongere zus. Het slachtoffer werd van een balkon geduwd, moest slagen en schoppen incasseren en werd dan nog in het been gestoken. Samir C. (30), de broer van Noureddine, kreeg twee jaar cel en 400 euro boete voor het toebrengen van slagen aan het slachtoffer.

De relatie van Elias R. (27) en het zusje van de beklaagden was op de klippen gelopen. Het slachtoffer kon dat moeilijk verkroppen en zou haar belaagd en met de dood bedreigd hebben. Noureddine C. pikte dat niet en was op 14 februari 2018 naar de studio van Elias R. aan de Kruishofstraat in Wilrijk getrokken.

Hij trapte eerst de benedendeur in en probeerde vervolgens ook de voordeur van het slachtoffer in te beuken. Die zag door een spleet Noureddine C. staan, met een mes. Hij schoof zijn bed voor de deur, vluchtte naar het balkon en klom over de balustrade.

De deur begaf het en Noureddine C. kwam op hem af. De beklaagde maakte steekbewegingen met het mes en duwde hem vanop de eerste verdieping naar beneden. Noureddine C. liep vervolgens naar buiten en begon Elias R., die weerloos op de grond lag, te slaan en te schoppen. Hij stak hem ook met het mes in zijn been.

Intussen was Samir C. met zijn wagen ter plaatse gekomen. Hij wilde zijn broer behoeden voor stommiteiten, maar ook hij bracht het slachtoffer slagen en trappen toe. Toen ze merkten dat ze bekijks hadden, staakten ze hun aanval en reden ze weg.

Noureddine C. ontkende dat hij het slachtoffer van het balkon had geduwd. De rechtbank geloofde hem niet en vond de moordpoging bewezen. Samir C. werd enkel schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Zijn auto werd verbeurdverklaard. De broers moeten het slachtoffer 1.131 euro schadevergoeding betalen.