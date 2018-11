Kandidaat om Merkel op te volgen onder vuur voor in twijfel trekken VN-migratiepact

De oproep van de Duitse minister van Volksgezondheid en kandidaat-partijleider Jens Spahn om de ondertekening van het VN-migratiepact uit te stellen heeft maandag ophef veroorzaakt binnen de CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel.

Spahn wordt gezien als de outsider in de race om Merkel op te volgen als voorzitter van de CDU. In de krant Bild riep hij zondag op om het migratiepact verder te bespreken. “Alle vragen moeten besproken en beantwoord worden, anders zullen die ons politiek snel inhalen. Als het nodig is, zullen we het pact pas later ondertekenen”, zei de minister.

Norbert Röttgen, de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in de Bundestag, verwerpt het voorstel van zijn partijgenoot. “Het uitstellen van de ondertekening van het VN-migratiepact zou blijk geven van een dubbel gebrek aan leiderschap, wat Duitsland zich niet kan veroorloven”, zei hij. Röttgen noemt het migratiepact “een bijzonder belangrijke stap van de internationale gemeenschap om principes vast te leggen om om te gaan met vluchtelingen”.

De minister van Economie Peter Altmaier, ook een CDU’er, zei aan de zender ZDF dat de uitspraken van Spahn hem verrast hebben. De leden van de conservatieve partijen hadden meer dan een week geleden al drie uur lang over de kwestie gediscussieerd, verklaarde hij. “Een grote meerderheid was het erover eens dat we ons niet mogen laten doen door populistische krachten”, aldus de minister.

Spahn krijgt wel steun van Carsten Linnemann, het hoofd van de conservatieven in de Bundestag.

Het migratiepact is controversieel in de Europese Unie. Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Kroatië, Slovenië, Hongarije en Bulgarije lieten al weten dat ze niet van plan zijn de overeenkomst te ondertekenen.