“Gele hesjes” roepen op zaterdag Parijs te blokkeren

De “gilet jaunes” of “gele hesjes” die in Frankrijk protesteren tegen de geplande belastingverhoging voor brandstof, hebben op Facebook twee oproepen gelanceerd om zaterdag te manifesteren “te voet, te paard of met de wagen” om de Franse hoofdstad Parijs te “blokkeren”. De oproepen op het sociale netwerk werden maandag duchtig gedeeld.

Frank , een van de initiatiefnemers van de protestbeweging, doet de aankondiging in een videoboodschap op Facebook. Hij roept de manifestanten op om zich over de hele stad te verdelen. “24 november, is Parijs geblokkeerd, 24 november, is Parijs ‘ville morte’ (een dode stad, nvdr.)”, aldus Buhl. Tegen maandagmiddag was de videoboodschap al meer dan 165.000 maal afgespeeld en meer dan 13.000 keer gedeeld, met meer dan 2.300 reacties.

Een andere Facebookpagina, genaamd “Acte 2 Toute la France à Paris” en opgericht door Eric Drouet uit Melun, ten zuiden van Parijs, roept op om zaterdag bijeen te komen op de place de la Concorde in Parijs. Het evenement telde maandagmiddag al meer dan 21.000 “deelnemers” en meer dan 150.000 “geïnteresseerden”.

In heel Frankrijk protesteerden zaterdag en zondag vele tienduizenden mensen tegen de geplande belastingverhogingen en het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron.