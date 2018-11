Jelle Borkelmans riskeert 250 uur werkstraf en vijf jaar stadionverbod als leider hooliganbende

Brugge - Zeventien verdachten staan in de Brugse correctionele rechtbank terecht voor hun aandeel in de zware vechtpartij na de wedstrijd van Club Brugge tegen Napoli in 2015. Jelle Borkelmans, zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans, riskeert als kopstuk 250 uur werkstraf en minstens vijf jaar stadionverbod. Het OM eist in totaal 3.190 uur werkstraf, 21.300 euro boete en minstens 53,5 jaar stadionverbod voor bendevorming en opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade.

“Hij bloedt in zijn ogen! Haha, beire!” Volgens procureur Yves Segaert schepten de zeventien verdachten er een waar genoegen in om op 26 november 2015 op de Eiermarkt in Brugge een groep Napoli-supporters met grof geweld te lijf gingen. Club werkte die avond haar wedstrijd tegen het Italiaanse SSC Napoli in de groepsfase van de Europa League achter gesloten deuren af in het Jan Breydelstadion. Om hun ongenoegen over die veiligheidsmaatregel in het kader van de terreurdreiging te uiten trok een groep van 200 Club-supporters vanuit café ‘t Putje in Sint-Andries al tijdens de wedstrijd naar het stadion om amok te maken aan de poort. “Na de match, die door Club verloren werd met 0 tegen 1, nam hun frustratie nog toe en rijpte het plan om de Napoli-supporters een stevig lesje te leren”, schetste Segaert het verdere verloop van de avond. “Er werden verkenners uitgestuurd en toen een van hen liet weten dat een groep Napoli-supporters een glas aan het drinken was op de Eiermarkt werd meteen een knokploeg samengesteld. Met een 25-tal man trokken ze naar de Eiermarkt. En dat was heus niet om een pintje te drinken of een frietje te stekken, zoals ze zelf beweren, maar wel om Italianen te stekken.”

Volgens Segaert stormden de betrokkenen met hun sjaal voor het gezicht en hun kap over het hoofd de Eiermarkt op en gingen ze meteen de groep Italianen te lijf. “Ze sloegen en schopten in het wilde weg en gooiden ook met tafels en stoelen. Ook een Italiaanse politieagent deelde zwaar in de klappen, evenals een toevallig aanwezig koppel, dat niets met Napoli te maken had. Met een fluitsignaal werd de aftocht geblazen. Het was een raid in ware commandostijl. Hit and run, typisch in het hooliganmilieu.” Het gerecht kon al snel heel wat betrokkenen identificeren. Het waren immers allemaal personen die als risicosupporters gekend stonden.

In totaal zaten 11 hooligans een tijdje in voorhechtenis. Een van hen is Jelle Borkelmans, zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans. Hij werd na anderhalve maand voorhechtenis als laatste van de verdachten voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens Segaert is hij de leider van de “Bruges Youth”, een bende jonge, Clubsupporters die vechtpartijen organiseert met rivaal Anderlecht. “Volgens hun erecode mogen mensen die op de grond liggen niet geschopt worden, maar Borkelmans maakte van deze werkwijze zijn handelsmerk. Kort na de feiten op de Eiermarkt sloeg hij elders nog een man, die zijn verjaardag aan het vieren was, van een paal omdat hij een mauve trui droeg. Terwijl de man op de grond lag kreeg hij nog enkele harde trappen. Onze maatschappij kan niet tolereren dat een dergelijke bende holbewoners een primitieve stammenoorlog uitvecht in de Brugse binnenstad.” Enkele betrokkenen worden ook verdacht van voetbalgeweld in Lokeren op 15 juli 2015 en in Beringen op 11 november 2012. Tenslotte staan ze ook nog terecht voor een resem ander feiten in het uitgaansmilieu.

Volgens Segaert staat het georganiseerd karakter van de hooliganbende vast. Zo zouden ze afspreken via een Whatsapp-groep met de naam “voetbal een feest” waarop ze spreken over “dansen” in plaats van vechten. Segaert vroeg voor Borkelmans 250 uur werkstraf, een geldboete van 1.800 euro en minstens vijf jaar stadionverbod. Voor twee andere kopstukken, Bjorn F. en Miguel D., vroeg hij dezelfde straf. Voor Olivier C. vroeg Segaert 200 uur werkstraf, 1.200 euro boete en drie jaar stadionverbod. Hij zou de leider zijn va de oudere leden van de harde kern. Volgens Segaert was hij er al bij ten tijde van de Bruges Casual Firm (BCF), een notoire hooliganbende die werd ontmanteld na zware rellen in het kader van een wedstrijd van Club Brugge tegen Galatasaray. “Hij draagt nog steeds een muts met het BCF-opschrift. Dat was destijds een statussymbool in het hooliganmilieu”, aldus Segaert. Voor een vijfde beklaagde vroeg Segaert 200 uur werkstraf en drie jaar stadionverbod. Voor negen andere betrokkenen vroeg hij 180 uur werkstraf en drie jaar stadionverbod. Nog twee anderen riskeren 150 uur werkstraf en twee jaar stadionverbod. De verkenner die liet weten dat er Napolisupporters op de Eiermarkt zaten riskeert 120 uur werkstraf en 18 maanden stadionverbod.

Intussen hebben de ongeveer de helft van de advocaten van de verdediging het woord gekregen. Ze beweren allen dat hun cliënt bij de feiten aanwezig waren maar zelf geen slagen uitdeelden. Ook voor bendevorming vragen ze de vrijspraak. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Jelle Borkelmans, stelt dat zijn cliënt geenszins de leider was. “Deze vordering van minstens vijf jaar stadionverbod is dan ook veel te zwaar. Hij heeft al een lopend stadionverbod van zes jaar en werd al in de pers afgemaakt. Hij zou graag nog eens naar het voetbal kunnen gaan kijken met zijn vader.” Deze namiddag om 13.30 uur wordt het proces verdergezet.

(Arne Franck)