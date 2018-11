Geschorst als scheidsrechter maar Bart Vertenten blijft in dienst als radioloog bij Brussels ziekenhuis

Bart Vertenten mag na zijn vrijlating onder voorwaarden zijn werk als radioloog bij het Universitair Ziekenhuis Brussel gewoon voortzetten. Dat meldt een woordvoerder van het UZ Brussel. Mogelijk krijgt de in verdenking gestelde scheidsrechter wel een minder zichtbare functie.

“Ons standpunt blijft hetzelfde en dat is dat hij niet veroordeeld is”, stelt Edgard Eeckman, woordvoerder UZ Brussel. “De zaak draait rond de voetbalsfeer buiten zijn job en als ziekenhuis zijn wij tevreden van zijn werk als radioloog.”

Zo lang Vertenten enkel in verdenking is gesteld en niet officieel veroordeeld is, zal het UZ Brussel haar radioloog ook niet veroordelen. Er volgt deze week een overleg met Bart Vertenten zelf over de verder invulling van zijn job, nu hij als persoon erg gemediatiseerd werd. Daarna kan hij meteen terug aan de slag. “Het kan dat hij minder zichtbaar wordt als radioloog. Dat kunnen we praktisch organiseren. Er zijn meerdere functies die hij binnen zijn job kan invullen”, vertelt Eeckman.

Het UZ Brussel heeft ook geen weet van klachten van collega’s of andere medewerkers die problemen hebben met een terugkeer van Vertenten in het UZ Brussel.

Geschorst al scheidsrechter

Vertenten verliet vrijdag na een maand de gevangenis onder voorwaarden. Hij blijft wel verdacht van omkoping in het grote voetbalonderzoek, maar de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat het niet langer nodig was dat hij aangehouden bleef.

Net als zijn collega Sébastien Delferière werd Vertenten wel al geschorst als scheidsrechter, als gevolg van het gerechtelijke onderzoek in het Belgische voetbal. Nu hij uit de cel is, wil hij zijn ontslag als scheidsrechter echter aanvechten.

“Er is een arbeidsrechtelijk geschil dat aanhangig gemaakt kan worden bij de arbeidsrechtbank om dat ontslag ongedaan te maken”, zei zijn advocaat Hans Rieder zondag. “Om dan te proberen om terug de ladder op te klimmen om te komen waar hij recht op heeft. Als uitgemaakt wordt dat hij onschuldig was, verdient hij die plaats als nationale, internationale, uitmuntende scheidsrechter terug.”