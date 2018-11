The Beatles na 18 jaar weer in Vlaamse hitparade met 50 jaar oude plaat

The Beatles staan weer in de Ultratop. De fameuze Dubbele Witte is deze week op plaats vier binnengekomen in de album Top 30. De White Album is een halve eeuw oud.

The White Album verscheen in november 1968. Het gros van de nummers zijn geschreven in India. De Beatles waren erheen gegaan om te mediteren bij de Maharishi Mahesh Yogi. Helemaal zoals dat hoorde in de nasleep van de revolutiemaand mei ‘68. In India kwam het tot ruzie en keerde de ene Beatle na de andere huiswaarts om daar zijn nummers verder af te werken.

Er werd gevreesd voor een abortus van de plaat maar het werd dus een tweeling. De Beatles hadden zoveel nummers dat ze beslisten een dubbele album uit te brengen. Atypisch, net zoals de look van de plaat zelf. De voorgangers “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” en “Magical Mystery Tour” hadden kleurige psychedelische covers. De dubbele elpee had een wit/grijze hoes.

Maar de dubbelaar had vooral steengoede nummers: “Back in the USSR”, “While My Guitar Gently Weeps”, “Marta My Dear” en “Helter Skelter”. Nummers die ene halve eeuw later nog steeds doen verkopen.

Het is van 2000 geleden dat The Beatles nog eens in de Ultratop stonden. Toen met het album “1” met daarop alle nummer 1-singles.

2018 is trouwens een zeer goed jaar voor frontman Paul McCartney. Zijn laatste album “Egypt Station” haalde deze zomer nog de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 200.