Twee zussen en drie mannen riskeren tot twee jaar cel voor drugshandel

Er hangt vijf twintigers een celstraf boven het hoofd voor handel in verdovende middelen. Bij een van hen werden naast speed en cocaïne ook meer dan honderd xtc-pillen aangetroffen.

De beklaagde, drie mannen en twee zussen, bevonden zich op een parking, toen de politie langskwam. De agenten wilden hen aanspreken over de luide muziek, toen ze de sterke geur van cannabis opmerkten. In de wagen troffen ze naast drugs ook een precisieweegschaal en plastic zakjes met een druksluiting aan. Bij de huiszoekingen werden voor duizenden euro’s aan drugs aangetroffen.

De jongste zus nam oorspronkelijk alle schuld op zich. Dat deed ze volgens haar advocaat om haar toenmalig vriendje te beschermen. Voor die ondertussen ex-vriend werd een celstraf van 18 maanden cel gevorderd. Hij stond maandag ook terecht in een andere zaak, waarbij hij 274 pillen in zijn slip zou hebben verstopt om die te verkopen op het muziekfestival in Dour. De andere zus zou vooral informatie hebben doorgespeeld aan haar vriend, die eveneens op de beklaagdenbank zat. Voor hem vraagt het openbaar ministerie twee jaar. De twee zussen zouden een voorwaardelijke straf of werkstraf kunnen krijgen. De vijfde beklaagde riskeert een jaar. Het vonnis volgt op 17 december.