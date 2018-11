Brandstofprotest in Wallonië wordt grimmiger: politie zet waterkanon in Feluy, drie arrestaties, E19 tijdlang geblokkeerd

Het protest tegen de hoge brandstofprijzen in ons land heeft een grimmige bocht gemaakt. In Feluy heeft de politie het waterkanon ingezet om dat de blokkade van de ‘Gele Hesjes’ op te breken. Drie mensen werden gearresteerd. Vervolgens hebben de demonstranten ter hoogte van Seneffe de E19 een half uur lang geblokkeerd.

Het protest tegen van de Waalse ‘Gele Hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen blijft aanhouden. De kwam overgewaaid uit Frankrijk waar afgelopen weekend massaal geprotesteerd werd tegen de hoge brandstofprijzen.

Intussen zijn de verschillende acties en blokkades al vier dagen aan de gang. Ondanks de vele politieacties en optreden van deurwaarders, gaan de demonstranten door met hun blokkades.

* Feluy: politie chargeert blokkade

De politie heeft de blokkade van de raffinaderij in Feluy, nabij Nijvel, opgebroken. Na meermaals gedreigd te hebben met het waterkanon, zijn de lokale agenten tot actie overgegaan. De overblijvende demonstranten werden omsingeld, in totaal werden drie mensen opgepakt.

* Gele hesjes wijken uit naar E19 met ‘operatie slak’ en blokkade

Na de charge van de politie zijn de demonstranten uitgeweken naar de E19 waar ze een ‘operatie slak’ gevoerd hebben. Richting Brussel hebben ze omstreeks een ter hoogte van Seneffe een filterblokkade opgeworpen die een dertigtal minuten heeft standgehouden. Richting Frankrijk ondervindt het verkeer geen hinder, richting Brussel was er sprake van een kwartier vertraging. Intussen is de blokkade opgeheven.

Wat vooraf ging

Al vier dagen zijn demonstranten op verschillenden plaatsen in Wallonië actie aan het voeren tegen de hoge brandstofprijzen. Gerechtsdeurwaarders dwongen de actievoerders in Wandre en Sclessin maandagochtend omstreeks 8 uur om hun blokkade van de brandstofdepots op te geven. Het haalde niet veel uit, na een optreden van de politie en/of deurwaarders verplaatsten de actievoerders zich.

Een situatie die de brandstofhandelaars niet zint. “We voelen weinig steun van de politie”, aldus Mattart. “Als men twee man meestuurt met de deurwaarders, kunnen die weinig doen. Het is gewoon een kat- en muisspelletje: in Sclessin en Wandre zijn de blokkades nu even weg, maar als de politie daar vertrekt, komen ze gewoon weer terug. Het kan beter.”

Het probleem is volgens Mattart dat het gaat om individuen, en dat er dus geen organisatie aangepakt kan worden. “De politie noteert de identiteit van de manifestanten en vervolgens trekken die naar een ander depot”, klinkt het. “Het feit dat het niet om een georganiseerde groep gaat, maakt het zeer moeilijk. Het zijn telkens andere mensen.” Olivier Neirynck, technisch directeur bij Brafco, klaagt voorts aan dat de actievoerders ook vrachtwagens blokkeren die stookolie leveren. Nochtans hadden ze beloofd dat niet te doen.

