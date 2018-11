Duitse priester steelt geld van parochie om deel te nemen aan loterij

n Duitse priester heeft 120.000 euro gestolen uit de kassa van zijn parochie om deel te nemen aan een frauduleuze, online loterij. Dat meldt het bisdom van Maagdenburg maandag.

Zondag had de 64-jarige priester zijn zonden bekendgemaakt aan zijn parochianen. “Ik heb me laten vangen door oplichters op het internet. Ik heb me laten overtuigen om verschillende keren geld naar hen over te schrijven”, biechtte hij op in een mis.

Volgens het bisdom stapte de priester zelf naar de politie en naar de bisschop van zijn regio, Gerhard Feige. Hij moet al het geld dat hij gestolen en verloren heeft, terugbetalen en “de gevolgen dragen volgens de wet van de staat en van de kerk”, reageerde Feige zondag.

De priester mag zijn taken in de bestuursraad van de parochie niet langer uitvoeren en andere disciplinaire sancties kunnen nog volgen, aldus het bisdom.