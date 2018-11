Meerdere messteken aan ex, maar niet naar de cel: twintiger krijgt laatste kans van rechter

Gent - Een Gentse twintiger is maandagochtend weggekomen met zijn allerlaatste kans om iets van zijn leven te maken. Eind september 2017 stak hij zijn ex-vrouw meermaals met een mes, maar de vrouw wist te ontsnappen. De jongeman kreeg maandag vier jaar cel, volledig met uitstel.

De steekpartij was het trieste hoogtepunt van een aanslepende relatiebreuk en aanhoudende ruzies over hun intussen driejarig kind. Op 27 september vorig jaar hing de vrouw rond aan de woning van haar ex-man, waarop er klappen vielen. Uiteindelijk kwam de man met een mes naar buiten, en diende zijn ex meerdere messteken toe in haar bovenarm en rug. De vrouw wist gewond te ontkomen, maar was buiten levensgevaar.

Niet naar cel

Haar ex-man werd aanvankelijk vervolgd voor 'slagen en verwondingen', maar rechter Van Mol herkwalificeerde de feiten naar ‘poging tot doodslag’. Daarmee geeft de rechtbank aan dat de twintiger volgens hen wel degelijk zijn ex wilde doden met de steken. De rechtbank veroordeelde hem maandag tot een celstraf van vier jaar, volledig met uitstel. Hij moet dus niet naar de cel voor de feiten, maar krijgt een allerlaatste kans van de rechtbank.

De komende vijf jaar moet hij zich wel strikt aan de opgelegde voorwaarden houden. Zo geldt er een totaal contactverbod tussen de ex-partners, moet meneer zich laten begeleiden voor drank- en druggebruik en moeten ze zich laten bijstaan inzake de opvoeding van hun kind.

Ook mevrouw zelf werd vervolgd door het parket, voor belaging, maar de rechter achtte de feiten niet bewezen. “Voorlopig zien we dit niet als belaging, maar u kunt uw cliënte best meegegeven dat ze haar gedrag aanpast”, zei rechter Van Mol tegen haar advocate. Ze krijgt ook een schadevergoeding van 2170,97 euro toegewezen. “Dat was het vonnis, en dat de rust moge wederkeren in deze zaak”, besloot Van Mol.