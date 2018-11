Will Smith selecteerde een item op zijn bucket list op zondag 18 november in Havana, Cuba, toen hij een halve marathon liep door de straten van de Caribische hoofdstad. Volgens de organisatoren hebben zo’n 6.000 mensen meegedaan. Lopers uit de Verenigde Staten zijn het meest vertegenwoordigd onder buitenlandse deelnemers. De organisator van de marathon, Carlos Gattorno, zei dat de wedstrijd “een verlengde hand en een open brug” was tussen de VS en Cuba