Zweed doet straffe onthulling na match in Nations League: “Scheidsrechter had me twee penalty’s beloofd”

De Zweedse aanvaller Marcus Berg heeft na afloop van Turkije-Zweden (0-1) gezegd dat scheidsrechter Istvan Kovacs hem bij de rust beloofd had dat hij nog twee penalty’s in zijn voordeel zou fluiten. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de tweede helft… vanop de strafschopstip, na een fout op Marcus Berg.

“Bij de rust ben ik met de scheidsrechter gaan praten om te protesteren over een strafschopfout die hij niet gefloten had”, aldus Berg tegenover het Zweedse Aftonbladet. “Ik heb hem gezegd hoe ik het zag en hij antwoordde me dat hij de beelden zou bekijken. Als ik gelijk had, zou ik in de tweede helft twee strafschoppen krijgen.”

Na rust floot de Roemeense scheidsrechter Kovacs inderdaad een penalty voor Zweden na een fout op Marcus Berg. De Turkse voetbalbond, die door de nederlaag degradeert naar divisie C van de Nations League, heeft nog niet gereageerd.