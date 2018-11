Trucker neergestoken in Herentals, motief in relationele sfeer

Antwerpen -

De 43-jarige vrouw die ervan verdacht wordt zaterdagavond een 60-jarige trucker te hebben neergestoken in Herentals, is maandag door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Antwerpse parket. Zowel slachtoffer als dader hebben de Portugese nationaliteit en de feiten speelden zich volgens het parket af in de relationele sfeer. De toestand van de trucker is na een spoedoperatie stabiel.