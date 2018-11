Partijgenoot haalt uit naar Vandeurzen en riante vergoeding: “Liberalen of N-VA’ers hebben geen ethische reflexen. Christendemocraten wel”

Ham - Dirk De Vis, de CD&V-burgemeester van Ham, heeft in een opiniestuk bij ‘Het Belang Van Limburg’ hard uitgehaald naar zijn partijgenoot Jo Vandeurzen. Die kondigde aan zijn uittredingsvergoeding – 136.000 euro – zal opnemen. “Was hij een liberaal of een N-VA’er, dan had ik hier geen bedenkingen bij. Deze hebben immers geen ethische reflexen en bestaan bij de gratie van de ongelijkheid”, schrijft hij.

De burgemeester doet geen afbreuk aan de staat van dienst van Vandeurzen. “Hij is een grote mijnheer, want hij heeft heel wat gerealiseerd voor de gemeenschap.” Maar De Vis vindt het ongepast dat een christendemocraat zulke bedragen opstrijkt.

“Hij heeft geen nood aan een morele schadevergoeding van 136.000 euro, als balsem op de wonde. Wij christendemocraten zijn immers niet wraakzuchtig”, schrijft De Vis. “Was hij een liberaal of een N-VA’er, dan had ik hier geen bedenkingen bij. Deze hebben immers geen ethische reflexen en bestaan bij de gratie van de ongelijkheid. Was hij CEO geweest in een multinational, dan ook had ik het begrepen. Bij multinationals is hebzucht het hoogste goed. Maar wij, christendemocraten, zijn toch van een ander gehalte.”

De Vis stelt voor dat Vandeurzen dat bedrag verdeelt onder gezinnen die het financieel moeilijk hebben. “Dat zou een christendemocratisch kerstgebaar zijn.”

