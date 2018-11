Herman greep naast schepenmandaat omdat hij een man was en overwoog dan maar om van geslacht te veranderen

Gooik - Herman Anthoons is niet langer schepen in Gooik. Omdat hij geen vrouw is, zegt hij.

Herman Anthoons is al 30 jaar schepen in Gooik en haalde 756 voorkeurstemmen op de CD&V-lijst. Daarmee belandde hij op de vijfde plaats in de rangschikking van de voorkeurstemmen in zijn gemeente.

Het was normaal genoeg om opnieuw schepen te worden in deze CD&V-gemeente van burgemeester Doomst. Eén probleem evenwel. De wet bepaalt dat een schepencollege niet enkel uit mannen (of enkel uit vrouwen) mag bestaan.

Vermits de vier politici die op verkiezingszondag nog beter hadden gescoord dan Herman Anthoons ook mannen zijn, viel hij uit de boot. Partijgenote Christa Dermez neemt zijn plaats in het schepencollege in. Zij haalde 658 stemmen.

Anthoons vindt het allemaal erg spijtig en maakt met tegenzin plaats. ‘Het is de kiezer die beslist’, zei hij op Radio 1 een de kiezer heeft op 14 oktober niet voor een vrouw gestemd’. Of toch niet genoeg.

Om een statement te maken overwoog Anthoons zelfs even om administratief van geslacht te veranderen. ‘Het blijkt administratief immers zeer eenvoudig om bij de lokale administratie je naam te laten veranderen in die van een vrouw’, aldus de CD&V’er die inmiddels besliste om de daad toch niet bij het woord te voegen. ‘Ik had het gezegd om te tonen hoe ridicuul één en ander is. Van geslacht veranderen is heel gemakkelijk en duurt maar drie maanden. Een operatie is niet eens nodig.’

De redenering van Anhoons loopt op één belangrijk punt mank natuurlijk. Gemeentebesturen zijn helemaal niet verplicht om de kandidaten met de meeste stemmen te kiezen als schepen. Net zoals in Vlaanderen de stemmenkampioen van 14 oktober niet noodzakelijk burgemeester wordt, is er geen rechtstreeks verband tussen het aantal stemmen en een schepenambt.