Controverse rond enorme foetussen in Qatar

Een werk van de beroemde Britse kunstenaar Damien Hirst heeft opschudding veroorzaakt in Qatar. Voor een ziekenhuis in hoofdstad Doha zijn nu veertien reusachtige beeldhouwwerken te zien die “de miraculeuze reis van conceptie tot geboorte” afbeelden. Van foetus tot een 14 meter grote pasgeborene dus. Hoewel de beelden er al staan sinds oktober 2013, werden ze nu pas echt onthuld. Officieel bleven de beelden vijf jaar bedekt “om ze te beschermen” tijdens de werkzaamheden aan het ziekenhuis, maar Hirst ziet een andere reden. “Het gaat om het eerste “naakte” beeldhouwwerk in het Midden-Oosten, hé. Het is erg… moedig.” Ook nu was er weer protest, maar om de gemoederen te bedaren las een jongetje een passage over de creatie van leven uit de Koran voor.