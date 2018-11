Autokraker slaat hond met moersleutel en bedreigt agenten

Gent - Een 36-jarige man die zondag politieagenten bedreigde met een moersleutel, nadat hij daarmee eerst een hond zou geslagen hebben, wordt maandagavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zondag rond 6.30 uur aan het Sint-Annaplein in Gent. De verdachte had eerst een man bedreigd met een moersleutel en zijn hond daarmee een slag gegeven, zegt het parket. “De politie kwam ter plaatse en trof de verdachte aan op de passagierszetel van een personenwagen. Het voertuig vertoonde braaksporen. De verdachte, een 36-jarige man uit Gent, verzette zich tegen zijn arrestatie en bedreigde de politiemensen met de moersleutel. Hij kon geboeid worden. Aan andere voertuigen die in de omgeving van het voertuig waarin verdachte werd aangetroffen geparkeerd stonden, werden braaksporen en beschadigingen vastgesteld. Uit enkele voertuigen waren goederen ontvreemd.”

De verdachte is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en het parket vraagt zijn aanhouding.