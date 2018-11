Pro League behoudt vertrouwen in CEO Pierre François na marathonzitting

Pierre François is en blijft CEO van de Pro League. Dat geraakte bekend na een marathonzitting met als enige onderwerp ‘Operatie Propere Handen’. De positie van François stond ter discussie nadat hij bekende op de hoogte te zijn geweest van het feit dat Moeskroen in handen was van spelersmakelaar Pini Zahavi, iets wat verboden was en waardoor Moeskroen geen licentie had mogen krijgen. François blijft ook lid van de expertencommissie.

Zowel Pro League-voorzitter Marc Coucke als CEO Pierre François hulden zich in stilzwijgen na een vergaderdag van bijna acht uur in het teken van de fraude-onderzoeken die ons Belgisch voetbal teisteren. Coucke bevestigde dat Pierre François aanblijft als CEO van de Pro League, de verzameling profclubs. Uit mailverkeer gelekt door Football Leaks bleek nochtans dat hij op de hoogte was dat makelaar Pini Zahavi aan de touwtjes trok bij Moeskroen, iets wat verboden is.

Coucke verwees naar een perscommuniqué dat wordt uitgestuurd voor alle info. Mogelijkheid tot vragen stellen was er niet. Nochtans hield Coucke sinds hij voorzitter is van de Pro League na elke vergaderdag een persconferentie en was die ook nu aangekondigd. Terwijl de voetbalwereld een krachtig signaal verwacht van de clubs, hult hun vertegenwoordigend orgaan zich in stilzwijgen.

Het afgeleverde communiqué was dan ook nietszeggend. Oordeelt u zelf.

Vandaag 19 november vergaderden de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League.

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering deed voorzitter Marc Coucke verslag van zijn politieke contacten en de hoorzitting in de Kamercommissie Financiën en Economie aan de leden van de vergadering, in het kader van de regelgeving inzake makelaars en het fiscale regime inzake professionele sportbeoefenaars. CEO Pierre François bracht verslag uit van de werkzaamheden van de expertgroep inzake regelgeving makelaars.

De Algemene Vergadering keurde ook het voorgestelde interne reglement inzake respect voor de scheidsrechters goed. Dit reglement werd eerder al op de Raad van Bestuur van 9 oktober jongstleden goedgekeurd.

De Pro League is vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen om de integriteit van de competitie te verzekeren.