Michelin-jury waarschuwt: “Drink niet te veel, de politie controleert in de buurt”

Vreemd moment tijdens de bekendmaking van de Michelinsterren maandagavond. Op het podium waarschuwde de jury om niet te veel te drinken want in de buurt hield de politie alcoholcontroles.

De Michelinsterren werden bekendgemaakt in Flanders Expo. Daar loopt momenteel ook de horecabeurs. Vooral die beurs is voor de politie de aanleiding voor strenge controles in de beurs van de Expo-hallen.

Gentse politie drijft dit najaar haar alcoholcontroles fors op. Ze ziet nog te vaak mensen achter het stuur plaatsnemen als ze hebben gedronken. Soms blaast liefst één op de vier positief. Het zijn alarmerende resultaten, maar ze vormen helaas geen uitzondering. Op de ochtend van 1 november blies liefst 15 procent van de bestuurders positief. Negen mensen hadden drugs genomen.

De resultaten dwingen de politie om de controles op te drijven. “Een nieuwe aanpak dringt zich op”, klinkt het. Dit najaar begint het Gentse korps daarom met grootschalige acties rond evenementen waarvan de kans groot wordt geacht dat bezoekers er drinken en rijden.