Ninove - Heel wat bewoners van de Ninoofse deelgemeente Outer moesten even met de ogen knipperen toen ze maandagochtend hun voordeur opendeden. De stad heeft in een paar straten honderden parkeerborden laten plaatsen. Die moeten de parkeerstroken aanduiden. "We beseffen dat het er absurd uitziet", zegt de stad. "Maar we zijn verplicht om de borden te plaatsen."