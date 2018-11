Drie ex-bondscoaches over de afgang van de Rode Duivels: “Arrogant? Nee, wel ongelooflijk dom”

Blamage. Catastrofe. Afgang. Sinds 2012 worden vooral precies de tegenovergestelde termen gebruikt als de nationale ploeg weer eens had geschitterd. Maar het 5-2-verlies tegen Zwitserland haalde de kwalijke adjectieven weer vanonder een dikke laag stof. Hoe kon dat gebeuren? We legden ons oor te luister bij drie ex-bondscoaches: Walter Meeuws (1989-1990), Robert Waseige (1999-2002) en Aimé Anthuenis (2002-2005).

Waren de Duivels arrogant? Of hadden ze gewoon geen zin in een toernooi in juni?

“Arrogant zou ik het niet noemen, wel ongelooflijk dom op dit niveau”, zegt Robert Waseige. “Onwaarschijnlijk dat deze ploeg ...