Man aangehouden voor moordpoging in Keiem

Veurne - De onderzoeksrechter in Veurne heeft een 68-jarige man uit Keiem aangehouden op verdenking van poging tot moord. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. E.Q. stak zijn 64-jarige partner met een mes.

De feiten speelden zich zaterdag af in een woning in de Streuvelstraat in Keiem, een deelgemeente van Diksmuide. Tijdens een echtelijke ruzie haalde E.Q. uit met een mes. Zijn vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar liep uiteindelijk slechts beperkte verwondingen op. M.D verkeerde nooit in levensgevaar.

De verdachte werd opgepakt en is ondertussen ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om E.Q. aan te houden op verdenking van moordpoging. De Veurnse raadkamer beslist vrijdag of hij langer in de cel moet blijven.