Trip van Melania Trump naar Toronto kost 174.000 dollar (en ze bleef niet eens slapen)

174.000 dollar. Ofwel net geen 152.000 euro. Zo veel kostte de Toronto-trip van Melania Trump vorig jaar, zo blijkt uit officiële documenten. Opmerkelijk detail: het was een dagtrip, de Amerikaanse first lady bleef niet eens overnachten.

Er was vorige maand al wat opschudding in de Verenigde Staten toen bleek dat de tussenstop van Melania in het InterContinental Cairo Semiramis-hotel bijna 95.000 dollar (83.000 euro) had gekost. Daar verbleef de first lady een halve dag op het einde van haar Afrika-tournee vorige maand.

Haar dagtrip naar Toronto vorig jaar was zelfs bijna dubbel zo duur, zo blijkt nu. “Een deel van de kosten gaat naar het advance team”, reageerde Stephanie Grisham, de woordvoerster van Melania, op de berichtgeving. Dat team staat in voor de veiligheid van de first lady, voorziet indien nodig in medische hulp, communicatie en andere logistische zaken. “Allemaal bij wet vastgelegd voor officiële reizen”, aldus Grisham nog.

Zes hotels, geen overnachting

Uit de documenten blijkt inderdaad dat het “advance team” met 18.000 dollar een stevige duit kost. Veel meer geld werd echter gegeven aan hotels. Zes ervan, zelfs. Hoewel niet vermeld wordt om welke hotels het precies gaat, variëren ze in prijs van 12.000 tot 49.000 euro. En dan staan er nog een heleboel uitgaven opgelijst.

Melania Trump ging vorig jaar in september voor één dag naar de Canadese stad om er mee de Invictus Games (een internationaal paralympisch sportevenement opgericht door de Britse prins Harry) in gang te schieten. Een persbericht over de uitstap vermeldt onder meer tussenstops in het Sheraton (2x), het Ritz Carlton en een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau in het Air Canada Center. Daarnaast stond er ook nog een 20 minuten durende ontmoeting met prins Harry (in het Sheraton) op het programma. Haar eerste bezoek vond kort na de middag plaats en iets na middernacht landde ze alweer op de Andrews Air Force Base in Maryland. Haar echtgenoot, president Donald Trump, spendeerde zijn weekend ondertussen in zijn golfclub in New Jersey.