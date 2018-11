Michael Bloomberg schenkt recordbedrag van 1,8 miljard dollar aan universiteit

Michael Bloomberg, gewezen burgemeester van New York en schatrijke filantroop, schenkt maar liefst 1,8 miljard dollar aan zijn vroegere universiteit, de Johns Hopkins universiteit in Baltimore. Dat heeft hij zelf in een communiqué laten weten. Het geld is bedoeld voor de financiering van studiebeurzen.

De 76-jarige miljardair uit New York, volgens Forbes een van de rijkste mensen ter wereld, verklaarde dat de schenking de universiteit in staat moet stellen om meer studiebeurzen toe te kennen aan gezinnen met een bescheiden inkomen, die het moeilijk hebben om de jaarlijkse som van 72.000 dollar aan toegangsgeld te betalen.

In de New York Times legt Bloomberg uit dat hij zijn studies aan de prestigieuze instelling, waaraan hij in 1964 afstudeerde, zelf ook te danken heeft aan een beurs aangezien zijn vader als boekhouder “niet meer dan 6.000 dollar per jaar” verdiende. “Ik wil ervoor zorgen dat de school die mij een kans heeft gegeven diezelfde opportuniteit ook voor altijd aan anderen kan schenken”, schrijft hij.

Problemen

Met zijn schenking - de hoogste ooit aan een universiteit - kaart Michael Bloomberg tegelijk de schrijnende problematiek van studieleningen aan. Die studieleningen zijn de dag van vandaag alles samen goed voor een bedrag van 1.500 miljard dollar in de Verenigde Staten en vormen daarmee, na de woningkredieten, het grootste schuldvolume in de VS. In het verleden eisten meerdere politici, onder wie ook senator Bernie Sanders, nationale maatregelen om de studieschuld van studenten naar beneden te krijgen, maar daar is tot nu toe niets van in huis gekomen.

Bloomberg doet in 2020 als Democraat een gooi naar het presidentschap.