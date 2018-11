Overnemer voor Leuvens Würst-restaurant van Jeroen Meus gevonden

Er is een overnemer gevonden voor het hotdogrestaurant Würst van Jeroen Meus in Leuven. Dat meldt VTM NIEUWS. Vorige maand raakte bekend dat de hotdogketen failliet was.

Würst is de keten van hotdogrestaurants die Jeroen Meus in 2015 uit de grond stampte. Er kwamen drie vestigingen: in Antwerpen, Gent en Leuven. Jeroen Meus startte in 2015 met het eerste filiaal in Leuven, maar heeft nog weinig met de restaurants te maken. Op 17 januari vorig jaar trok hij zich terug uit de overkoepelende vennootschap Paroles.

Bij de voorstelling van zijn concept geloofde Meus er keihard in: “Het is mij op het lijf geschreven: een uiterst toegankelijke hap, met pure kwaliteitsproducten. Samen met de Leuvense slager Philippe Rondou heb ik een topsaucisse ontwikkeld. Als Leuvenaar wil ik in mijn eigen stad beginnen. Met de bedoeling om de komende jaren het Würst-logo ook in de rest van Vlaanderen te zien opduiken. Franchise is mogelijk, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Würst-foodtrucks en Würst-kraampjes op festivals.”

Maar het succes bleef niet. Een paar weken geleden gingen de Würst-restaurants failliet. Nu is er dus een overnemer voor Würst in Leuven gevonden. Het is nog niet bekend wie dat is.