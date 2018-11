CNN trekt opnieuw naar rechter in verband met Witte Huis-accreditatie

CNN is maandag opnieuw naar een rechter getrokken omdat de nieuwszender vreest dat het Witte Huis andermaal de accreditatie van zijn sterreporter Jim Acosta zal intrekken, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

Vrijdag had een rechter het Witte Huis bevolen Acosta op zijn minst tijdelijk zijn perspas terug te geven. Trump en co gingen daarop meteen in.

Maar dezelfde avond kreeg Acosta van het Witte Huis een brief om hem ervan te verwittigen dat men overweegt zijn accreditatie definitief te weigeren. Een beslissing zou vandaag/maandag om 21.00 uur Belgische tijd vallen.

Eerder deze maand had het Witte Huis de accreditatie van Acosta ingetrokken na een incident tijdens een persconferentie op 7 november.

Overigens zal er op het traditionele diner met de correspondenten op het Witte Huis op 27 april 2019 geen humorist worden uitgenodigd, maar een historicus.

Vorig jaar had Trump, die blijft doorgaan met zijn aanvallen op pers en media, geweigerd het etentje bij te wonen. Hij brak daarmee een traditie die zijn voorgangers, zowel Republikeinen als Democraten in ere hielden.