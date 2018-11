Opgepast voor gladde wegen: kans op winterse neerslag en grondvorst

De komende dagen krijgt ons land een lichte winterprik te verwerken. Vooral ’s nachts en ’s ochtends kan het vriezen aan de grond, waardoor lokaal rijmplekken kunnen ontstaan. Wie de baan op moet, doet er goed aan het rijgedrag aan te passen.

Maandagavond en -nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met aanvankelijk nog kans op enkele lichte, winterse buien, voornamelijk in het zuiden van het land. Minima tussen -3 graden in de Hoge Venen en 2 graden aan zee met waarden rond het vriespunt in het centrum van het land.

In het zuiden van het land is de eerste sneeuw maandag al gevallen:

Zoals verwacht is er wat #sneeuw gevallen deze namiddag/vanavond in de Hoge Venen. Deze opname komt uit Baraque de Fraiture. #neige #snow #winter

© Estelle Sart via @InfoMeteoBel pic.twitter.com/TYRO5wv76N — Ward Bruggeman ?? (@Ward_Weerman) 19 november 2018

Dinsdag begint grijs, maar overwegend droog. In de loop van de dag stijgt de kans op enkele lichte buien, die in de hoger gelegen gebieden aanleiding kunnen geven tot smeltende sneeuw of sneeuw. Nabij de Nederlandse grens blijft het waarschijnlijk droog en kunnen de opklaringen wat breder worden. Maxima tussen 0 en 5 graden.

Dinsdagavond blijft het overwegend bewolkt met vooral in het westen van het land mogelijk een laatste lokale bui. Tijdens het tweede deel van de nacht stijgt de kans op winterse neerslag, vooral in de oostelijke landshelft. We verwachten minima tussen 1 en 3 graden.

Opgepast voor gladde wegen

Door de lichte vriestemperaturen ’s nachts en ’s ochtends kunnen mist en winterse neerslag aanvriezen, waardoor er lokaal kans is op gladde wegen. Het is dus aan te raden om voorzichtig te zijn op de weg.

Bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer staan de strooiwagens alvast paraat. “Elke avond zien we of er preventief gestrooid moet worden”, klinkt het daar.

Zoals elk jaar beschikken de diensten over ongeveer 108.000 ton strooizout. “Dat volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen.”

Woensdag is het bewolkt en meestal droog weer. Soms valt er wat lichte regen of ten zuiden van Samber en Maas nog wat winterse neerslag, maar de hoeveelheden blijven beperkt. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden.

Donderdag lijkt een droge dag te worden met vanuit het zuiden breder wordende opklaringen. We halen 4 tot 7 graden.

Vrijdag lijkt het opnieuw droog te zullen worden, met een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden. Op het eind van de dag nadert vanuit het zuiden een depressie waardoor de bewolking dan wat toeneemt. Maxima tussen 7 en 10 graden.

De prognose voor het weer tijdens het weekend en daarna is nog onzeker. Het lijkt bewolkt en wisselvallig te worden met perioden van regen. Overdag stijgen de temperaturen naar zo’n 8 of 9 graden in het centrum. ’s Nachts blijven de temperaturen over het algemeen enkele graden boven het vriespunt.