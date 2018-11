Filip Watteeuw stelt Mathias De Clercq voor keuze: burgemeester, maar dan wel een prijs betalen aan het kartel?

Gent - Filip Watteeuw (Groen) stelt Mathias De Clercq (Open VLD) voor de keuze: zelf burgemeester worden en een prijs betalen aan het kartel of een groene burgemeester met een bonus voor Open VLD. De twee lijken naar elkaar toe te groeien, maar ook dit keer belandde alles op de straatstenen.

De onderhandelingen tussen het kartel SP.A-Groen en Open VLD en CD&V gaan hun zesde week in. De puzzel van de posten blijft de boel blokkeren.

Nadat het kartel vorige week met veel misbaar een voorstel van het kamp De Clercq publiekelijk afschoot, was het nu de beurt aan Filip Watteeuw om te antwoorden. De Groen-kopman maakte zaterdagavond een tekst over aan De Clercq. Ook die belandde maandagavond op de straatstenen. Discreet onderhandelen blijkt onmogelijk in Gent.

Keuze voor De Clercq

Watteeuw stelt De Clercq in zijn voorstel voor de keuze: een blauwe burgemeester met een overwegend groene ploeg die grote portefeuilles krijgt of een groene burgemeester met een sterkere liberale schepenploeg.

Voor Mieke Van Hecke is geen plaats in het voorstel van Watteeuw. Blauw kan wel haar gezicht houden en mag haar huidige bevoegdheden zoals haven, financiën en werk houden.

Tegenvoorstel

De Clercq deed daarop een tegenvoorstel. Daarbij blijft hij de nieuwe burgemeester en blijft Mieke Van Hecke aan boord, maar wordt afgestapt van de ‘slanke’ bestuursploeg met maar negen posten. Dat was het eerste voorstel van Open VLD. Het kartel zou nu toch zes of zeven bestuurders mogen krijgen in een ploeg met elf posten.

Het was maandagavond niet duidelijk hoe het nu verder gaat. Officieel wil geen enkele partij iets kwijt. De twee kampen lijken naar elkaar toe te groeien door het uitwisselen van voorstellen. Eens daar een deal over is, kan het snel gaan.

Water blijft diep

Maar het water blijft diep. De rol van CD&V is voor het kartel nog steeds een breekpunt. En dat ook deze voorstellen werden gelekt in de media – midden in een zitting van de gemeenteraad dan nog – toont dat het vertrouwen tussen de vier partijen zoek blijft. De kans dat het voor deze week is, lijkt klein.

Alsof nog symbolisch onderstreept moest worden hoe moeilijk de gesprekken lopen, viel maandag tijdens de gemeenteraad die De Clercq moest leiden het stemsysteem uit. “Een hardnekkig probleem”, merkte hij op.