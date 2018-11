Spanje, Portugal en Marokko willen samen het WK voetbal in 2030 organiseren

Brussel - Spanje wil zich samen met Portugal en Marokko kandidaat stellen voor de organisatie van het WK voetbal 2030. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez maandag in de Marokkaanse hoofdstad Rabat verklaard. Daarmee zou voor het eerst een WK georganiseerd worden op twee continenten.

“Ik heb de gezamenlijke kandidatuur voorgesteld aan de Marokkaanse regering en aan koning Mohamed VI”, liet Sanchez optekenen. Volgens de Spaanse krant El Pais zijn de Marokkaanse eerste minister Saadedin Al Othmani en de koning het idee genegen.

Spanje was in 1982 al eens gastheer voor het WK. Marokko heeft vijf keer tevergeefs geprobeerd de WK-organisatie binnen te halen. In 1994 verkoos de FIFA de Verenigde Staten, in 1998 Frankrijk, in 2006 Duitsland, in 2010 Zuid-Afrika en voor 2026 moest Marokko het onderspit delven tegen Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Spanje, Portugal en Marokko mogen zich verwachten aan stevige concurrentie van Uruguay, Argentinië en Paraguay. De drie landen willen het WK naar Zuid-Amerika halen om de honderdste verjaardag van het evenement te vieren. De eerste editie vond in 1930 in Uruguay plaats. (belga)