Geen Final Four voor Rode Duivels: wat zijn daar eigenlijk de gevolgen van?

De Belgen gaan dus niet naar de halve finales in de Nations League. Omdat het over een nieuwe toernooi gaat, ligt het grote publiek daar niet van wakker, maar toch zijn er verschillende nadelen aan het missen van de Final Four.

Weer geen trofee

Allemaal goed en wel, die Gouden Generatie. Maar wanneer gaan die Belgen nu eens iets winnen? Het is een kritiek die we veel horen bij buitenlandse waarnemers. Bondscoach Roberto Martinez hamert er ook steeds op dat hij van België a winning team wil maken. De Spanjaard was erg gefocust op de winst in de Nations League, maar dat zal dus niet voor 2019 zijn. De Belgen missen een unieke kans om een trofee te winnen. Eentje die misschien nooit meer terugkomt?

Tot 8,25 miljoen euro minder

Financieel is dit een streep door de rekening. De KBVB kreeg een startpremie van 2,25 miljoen euro voor deelname aan de Nations League in divisie A en daar blijft het bij. Mits groepswinst konden de inkomsten oplopen tot 10,5 miljoen euro (bij winst in de Nations League). 8,25 miljoen euro meer dan nu. Maar zelfs aan een vierde plaats in de Final Four hou je 7 miljoen euro over.

Twee extra kwalificatiematchen

De groepswinnaars van divisie A in de Nations League komen bij de loting voor de EK-kwalificatie op 2 december in een poule terecht met slechts vijf ploegen. Vijf van de zes andere reekshoofden – waaronder België – komen in een groep met zes ploegen en moeten dus twee extra duels spelen. En een ploeg uit pot zes is alvast niet de interessantste tegenstander.

Azerbeidzjan en Oostenrijk in plaats van Portugal en Engeland

In plaats van de Final Four staan er nu in juni 2019 EK-kwalificatieduels op het programma. Na een lang seizoen bij hun clubs kan het dus zomaar zijn dat de Rode Duivels zich dan nog mogen opmaken voor een verplaatsing naar Azerbeidzjan en een thuismatch tegen pakweg Oostenrijk. Niet meteen een vooruitzicht waar de spelers warm van worden. Dan waren twee wedstrijden in Portugal tegen grotere ploegen als Portugal en Engeland veel interessanter. Al was het maar om ervaring op te doen in grote matchen met inzet met het oog op het EK.

