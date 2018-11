Gents goudhaantje blijft scoren voor Georgië in Nations League

Naast Duitsland-Nederland stonden en staan er nog een rist wedstrijden op het programma van de Nations League vanavond. Georgië nam in de vooravond reeds de maat van Kazakstan (2-1).

De Georgiërs waren al zeker van promotie naar de C-divisie maar wilden na het gelijkspel tegen Andorra toch nog even de puntjes op de i zetten. En daarvoor kijken ze in Georgië vooral naar Giorgi Chakvetadze. En de 19-jarige Buffalo ontgoochelde niet. Vijf minuten scoorde hij de tweede en doorslaggevende treffer voor de thuisploeg. Na zeven interlands heeft Chakvetadze al vijf doelpunten achter zijn naam staan en was hij ook al goed twee assist.

Giorgi Chakvetadze (@KAAGent) maakt zijn vijfde goal in zeven interlands! ?????? pic.twitter.com/6uD4mCcQi7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 19, 2018

De wedstrijden

B1. Tsjechië - Slovakije 1-0 (rust)

B4. Denemarken - Ierland 0-0 (rust)

C3. Bulgarije - Slovenië 0-0 (rust)

C3. Cyprus - Noorwegen 0-1 (rust)

D1. Andorra - Letland 0-0 (rust)

D1. Georgië - Kazakhstan 2-1

D4. FYR Macedonië - Gibraltar 1-0 (rust)

D4. Liechtenstein - Armenië 1-1 (rust)