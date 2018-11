Even leek de vondst van de eeuw in de maak: Tête d’Arlequin, een geroofd werk van Picasso, was teruggevonden in een Roemeens dorpje. Internationale media smulden van het verhaal, maar algauw bleek het te mooi om waar te zijn. De Antwerpse theatergroep Berlin had de ‘vondst’ in scène gezet.