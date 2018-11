“Je droeg hen buiten als afval”: man krijgt levenslang voor moord op zwangere vrouw en twee dochtertjes

Christopher Watts (33) is maandag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn zwangere vrouw Shanann (34) en hun twee dochtertjes Bella (4) en Celeste (3). De man uit de Amerikaanse staat Colorado tekende eerder deze maand een schuldbekentenis om zijn eigen vel te redden en de doodstraf te ontlopen.

Nochtans was Christopher Watts vlak na de moorden in augustus niet van plan om schuld te bekennen. Meer nog, hij haalde er zelf de pers bij om zijn leugens te verspreiden.

Live op televisie verklaarde hij dat zijn zwangere vrouw en kindjes in het niets verdwenen waren. “Het is alsof ik in een nachtmerrie zit waaruit ik niet kan ontwaken”, zei hij met valse tranen in de ogen.

Naar buiten gedragen als afval

Het duurde dan ook niet lang vooraleer de speurders inzagen dat er meer aan de hand was. Amper een dag na de oproep sloegen ze Christopher Watts zelf in de boeien. Bovendien had een expert in lichaamstaal de politie ingelicht: zijn boodschap was niet oprecht. En ze had gelijk.

Watts gaf toe dat hij zijn gezin had omgebracht na een “emotioneel” gesprek over een onvermijdelijke scheiding. Hij wurgde zijn echtgenote en verstikte zijn dochtertjes, waarna een bewakingscamera kon filmen hoe hij hun lichamen “naar buiten droeg als afval”.

Op 15 augustus vond de politie het lichaam van Shanann, begraven in een ondiep graf op het terrein van de olieraffinaderij van Anadarko, waar Watts werkte. Niet veel later troffen de speurders ook de lichamen van de kleutertjes Celeste en Bella aan, gedumpt in olievaten om de geur van ontbinding te maskeren.

Foto: AP

Eigen vel redden

Aanvankelijk probeerde Watts nog de schuld in de schoenen van zijn vrouw te schuiven. Hij beweerde dat hij kort na het gesprek op de babymonitor had gezien hoe Shanann haar jongste dochtertje probeerde te wurgen. Daarop zou hij haar razend hebben gewurgd.

Opnieuw leugens, zo wees een autopsie uit. Celeste en Bella waren als eersten gestorven. Waarom is nog steeds niet duidelijk.

Frank Rzucek haalde zwaar uit naar de moordenaar van zijn dochter. Foto: AP

Om zijn eigen vel te redden, pleitte Watts uiteindelijk toch schuldig aan drie moorden. Drie moorden en geen vier, gezien een ongeboren kind juridisch gezien niet meetelt in de Amerikaanse staat Colorado. Op die manier wist de dader te ontsnappen aan de doodstraf.

“Harteloos monster”

Maar aan een levenslange opsluiting ontsnapte hij niet. Tijdens het proces haalde Frank Rzucek, vader van slachtoffer Shanann, zwaar uit naar Watts.

“Ik vertrouwde erop dat je voor hen zou zorgen, niet dat je ze zou vermoorden. Zij vertrouwden jou ook, een harteloos monster dat hen buiten droeg als afval. Ik walg van jou”, zei hij.

Ook rechter Marcelo Kopcow spaarde Watts niet: “Dit is misschien het meest onmenselijke en boosaardige misdrijf dat ik heb behandeld uit de duizenden zaken die ik al gezien heb.”