Schietpartij in ziekenhuis Chicago: “Vrouw geraakt, situatie nog aan de gang”

Bij een schietpartij in een ziekenhuis in Chicago zou maandagnamiddag (plaatselijke tijd) minstens één vrouw gewond zijn geraakt, zo melden lokale media. “De situatie is nog aan de gang.”

Rond 15.30 uur kreeg de politie een melding dat er schoten gelost waren op de campus van het Mercy Hospital in de Michigan Avenue in Chicago. Naast de vrouw zou mogelijk ook een agent zijn geraakt, zo meldt CBS. Al werd dat nog niet officieel bevestigd. “De ordediensten zijn massaal ter plaatse”, aldus politiewoordvoerder Anthony Guglielmi.

De lokale hulpdiensten vragen op Twitter om “de buurt te mijden”. “Zoek een alternatieve route”, luidt het. Meer is vooralsnog niet duidelijk.

NotifyChicago: Please avoid the area of Mercy Hospital 2520 S Prairie due to Police Activity. Seek alternate route. Tune to local media for more information.