Autospiegels zijn niet langer verplicht, al is er wel één belangrijke voorwaarde

Auto’s moeten straks geen zij- of achteruit­kijkspiegels meer hebben. Federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) – bezig met de modernisering van de Wegcode – schrapt dat wetsartikel en komt zo tegemoet aan de autoconstructeurs. Zij willen de buitenspiegels ­vervangen door camera’s, wat voor meer (fiets)veiligheid zorgt en (ietsje) beter is voor het brandstofverbruik.

Volgens de Belgische Wegcode zijn achteruitkijkspiegels vandaag verplicht. Minister Bellot schrapt dat artikel, zo meldt hij in een overzicht van zijn werkzaamheden aan het parlement.

“Wanneer de nieuwe Wegcode straks van kracht wordt, zal een auto verplicht over zogenaamde hulpmiddelen voor indirect zicht moeten beschikken”, bevestigt zijn woordvoerder. “Dat kunnen nog steeds de traditionele zij- en achteruitkijkspiegels zijn. Maar door deze wijziging staan we ook toe dat spiegels worden ver­vangen door camerasystemen waarmee de bestuurder vanop het dashboard het verkeer naast en ook achter de auto kan zien.”

Bellot komt daarmee tegemoet aan de autoconstructeurs, die zo goed als allemaal geloven dat de auto van de toekomst een auto zonder de traditionele zij- en achteruitkijkspiegels zal zijn.

“De uitstekende zijspiegels van een auto zijn uiteraard niet bevorderlijk voor de aerodynamica van de auto”, zegt Mark Pecquer, docent autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool. ­“Auto’s zonder zulke spiegels zullen dan ook iets minder verbruiken. Maar het veiligheids­aspect vind ik nog belangrijker. Zeker in drukke steden zullen minder fietsers door de spiegel van een passerende wagen tegen de grond worden gesmakt.”

Nog een voordeel: minder schadegevallen, omdat we bij bijvoorbeeld het binnenrijden van een garage niet langer de spiegel aan diggelen zullen kunnen rijden.

Ook achteruit de gordel om

Bellot kondigt nog een opmerkelijke wijziging aan. Hij verplicht bestuurders straks om ook bij het achteruitrijden de gordel te dragen. Vandaag geldt op die momenten geen wette­lijke gordelplicht. Dat is een overblijfsel van vroeger, toen de rigide gordels van destijds niet konden meebewegen en het bestuurders heel moeilijk maakten om achterom te kijken.

De nieuwe Wegcode – een zeer lijvig werk – treedt in principe in 2021 in werking.