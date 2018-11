N-VA start “formele onderhandelingen” met SP.A en Open VLD in Antwerpen: “Groen toonde geen ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid”

Antwerpen - In Antwerpen heeft burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever na meer dan een maand van informatierondes en discrete gesprekken aangekondigd formele gesprekken te zullen beginnen voor een nieuw stadsbestuur met SP.A en Open VLD. Dat meldt zijn kabinet maandagavond.

De Wever herhaalt er dat het voortzetten van de huidige meerderheid met CD&V en Open VLD te krap zou zijn in zetelaantal. Groen toonde volgens De Wever dan weer “geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid”.

Verrassing van formaat

De Wever en zijn N-VA hadden voor de verkiezingen aangegeven voorstander te zijn van een herhaling van de “Zweedse coalitie” van de voorbije zes jaar. Dat hij CD&V nu opzijschuift voor SP.A is daarom een verrassing van formaat, ook al was die meerderheid door het stagneren van Open VLD op twee zetels en het verlies van CD&V van vijf naar drie zetels inderdaad erg nipt geworden met 28 van de 55 zetels.

“De uittredende Zweedse coalitie is in zetelaantal te krap om voldoende daadkracht te hebben en representatief te zijn”, verwoordt De Wever het maandag. “Vandaar dat ik al op de avond van de verkiezingen de oproep deed om tot een breder gedragen verhaal te komen en daarbij over de schaduw te stappen van de partijpolitieke berekeningen op korte termijn. Deze oproep was oprecht en naar mijn oordeel in het belang van alle Antwerpenaren.”

Na alle gelegde contacten stelt De Wever naar eigen zeggen vast dat “de bereidheid om op deze oproep in te gaan en oprecht in onderhandelingen te treden het grootst is bij N-VA, SP.A en Open VLD”. Hij voegt er meteen aan toe dat Groen “daarentegen de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid heeft getoond”.

Uiteindelijk bleek Groen – zoals lijsttrekker Wouter Van Besien voor de verkiezingen al had aangekondigd – niet bereid om in een stadsbestuur met N-VA te stappen. Groen was nochtans de tweede winnaar van de verkiezingen: de partij ging van vier naar elf zetels en werd de op een na grootste, voor SP.A dat het nog met zes zetels moet stellen. De socialisten hadden echter nooit een veto uitgesproken tegen N-VA en blijken nu ook inderdaad bereid om mee in het bestuur te stappen.

Philippe De Backer. Foto: BELGA

“In alle discretie rond de tafel”

Er kwam al een reactie van de Antwerpse Open VLD’er Philippe De Backer. “De afgelopen weken hebben een aantal open en constructieve gesprekken met Antwerps formateur De Wever plaatsgevonden. Tijdens die gesprekken werd duidelijk dat er ruimte is voor onze efficiënte en creatieve oplossingen voor Antwerpen. Open VLD neemt dan ook haar verantwoordelijkheid en gaat mee rond de Antwerpse onderhandelingstafel. We gaan nu onderhandelen rond de tafel, in alle discretie, met N-VA en SP.A. We zullen ons uiterste best doen om te komen tot een daadkrachtig, coherent, positief en stabiel bestuur, waarbij de toekomst van Antwerpen en al haar inwoners steeds voorop staat.”

Jinnih Beels. Foto: BELGA

“Kritisch constructief”

Het Antwerpse partijbestuur van SP.A heeft maandagavond groen licht gegeven om formatiegesprekken te starten met N-VA en Open VLD. SP.A zal zich naar eigen zeggen “kritisch constructief” opstellen tijdens de komende onderhandelingen en wil het huidige beleid “grondig bijsturen”.

SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels geeft maandagavond aan dat de gesprekken “niet gemakkelijk” zullen zijn. “We willen onze kinderen niet uitleggen dat we het niet hebben geprobeerd”, zegt ze echter. “We willen dit moment aangrijpen om zo veel mogelijk sociale en duurzame accenten te leggen en het bestuur van de afgelopen jaren grondig bij te sturen.”

Beels stelt dat “de uitdagingen voor de stad groot zijn” en Antwerpen zich op een kruispunt bevindt. “De prioriteiten voor SP.A zijn vandaag dezelfde als voor de verkiezingen”, zegt ze. “Onder meer op het vlak van mobiliteit, sociaal beleid en wonen, onderwijs en samenleven moet het anders. Onder meer de strijd tegen huisjesmelkerij, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer openbaar vervoer, participatie en kansen voor jongeren in het onderwijs blijven voor ons primordiaal.”