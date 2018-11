Kan de regering nu echt struikelen over het Migratiepact?

N-VA wil niet buigen: de partij weigert het VN-migratiepact in de huidige vorm te aanvaarden. Op die manier plaatst N-VA zich lijnrecht tegenover MR, CD&V en Open VLD. Ondertussen tikt de klok onverbiddelijk richting 10 en 11 december, de datum waarop de VN-lidstaten de tekst officieel bekrachtigen. Voor onze regering blijft nog zo’n viertal scenario’s over. En in elk scenario zal iemand moeten inbinden.