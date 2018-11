Nederlandse pers lyrisch na sensationele kwalificatie voor Final Four van Nations League

Het Nederlands voetbal leeft weer. Dankzij een fel bevochten gelijkspel (2-2) op het veld van Duitsland mag Oranje als groepswinnaar naar de Final Four van de Nations League. De Nederlandse pers reageerde uiteraard lyrisch, in Duitsland en Frankrijk werd iets minder enthousiast gereageerd.

Met een sensationeel 2-2 gelijkspel kroonde Oranje zich tot winnaar in zijn Nations League-poule. Een klein wonder, want 85 minuten was Duitsland de betere. Het Algemeen Dagblad besefte dat Nederland zeker niet zijn beste wedstrijd had gespeeld op het terrein van Duitsland. Maar wat kon het hen schelen. De kwalificatie is een feit en dat werd als een enorme opsteker ervaren na de malaise van de voorbije jaren met twee gemiste grote toernooien als pijnlijk dieptepunt.

De Telegraaf juicht.

Ook De Telegraaf als VI zagen een matig Oranje dat wel de verdienste had zich tot het eind te blijven inzetten voor de kwalificatie. En die inzet werd uiteindelijk ook beloond met de kwalificatie.

‘Het elftal dat de gunst van het volk had herwonnen met optredens om te zoenen, herstelde net op tijd van een baaldag in de nieuwe liefdesrelatie’, stak de verslaggever van de Volkskrant zijn aanleg voor drama niet onder stoelen of banken.

Bitter gelijkspel

De Duitse boulevardkrant Bild zag de laatste interland van het kalenderjaar op een bittere manier eindigen. ‘En dat nadat de jongens van Jogi Löw lange tijd een uitstekende afscheidswedstrijd van de A-divisie hadden gespeeld: offensieve slagkracht, defensieve zekerheid. Het was, één helft lang, de beste interland van het kalenderjaar’, vond Bild niet eens ten onrechte. De Duitse pers had ook opgemerkt dat er vele lege plaatsen waren in de Veltin Arena van Schalke O4 maar ‘met meer van dit soort wedstrijden zorgt Jogi (trainer Low, red) gegarandeerd weer voor volle stadions.’

Bildzeitung.

L’Equipe

De zwaarste ontgoocheling moesten ze in Frankrijk incasseren. Vanaf minuut negen, het doelpunt van Werner, tot in blessuretijd mocht de wereldkampioen en niet Nederland naar de Final Four van de Nations League. ‘Pas de bleus mais de Oranje’, verwees de Franse sportkrant L’Equipe naar de roepnamen van beide elftallen.