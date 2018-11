Hoe erg is dit? Grote verklaringen vooraf, hele dag vergaderd maar Pro League stuurt niet het minste signaal

Het Belgische voetbal verkeert ruim een maand in crisis door een gerechtelijk onderzoek naar financiële en sportieve fraude, maar de profclubs misten een kans om met een duidelijk signaal te komen. Na zeven uur vergaderen vluchtte Pro League-voorzitter Marc Coucke onder een cordon van holle zinnen naar zijn auto. Het communiqué dat volgde, was al even flauw. De Pro League zit duidelijk (nog) niet op één lijn over welke houding ze moet aannemen. Jammer en triest.

De media waren massaal opgedaagd in het bondsgebouw, waar eerst de raad van bestuur en daarna de algemene vergadering van de Pro League plaatsvond. Iedereen wist dat de debatten beheerst zouden worden door de schandalen die ons voetbal teisteren: financiële fraude, sportieve fraude, vragen bij de fiscale en parafiscale voordelen voor de voetbalclubs, een onderzoek naar licentiefraude door Moeskroen en een dubieuze mail van CEO Pierre François. Iedereen had eindelijk een duidelijk signaal van de clubs verwacht, want van een echte loutering hebben we de voorbije maand nog geen spoor gemerkt. Enkel het besef dat het met de spelersmakelaars ontspoord is. Daar is een expertenpanel mee bezig, dat op 17 december een interne code met aanbevelingen klaar moet hebben.

Michael Verschueren Foto: Photo News

“De Pro League is vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen om de integriteit van de competitie te verzekeren”, stond in het communiqué te lezen. Ja hallo, het zou erg zijn mocht ze dat niet doen. Meer kwam er niet.

17 december

Marc Coucke verkondigde bij zijn aanstelling als Pro League-voorzitter enkele maanden geleden dat hij voor meer transparantie zou zorgen en zette dat kracht bij met een persconferentie na de vorige bijeenkomsten. Maar de tweede keer weigerde hij al iets te zeggen over het televisiecontract en de competitiehervorming, nochtans de belangrijkste dossiers die toen op stapel stonden. En gisteren, terwijl de Belgische voetbalwereld in brand staat, vluchtte hij als een dief in de nacht. Van de aangekondigde persconferentie kwam niets in huis. Vragen beantwoorden wilde hij ook niet.

De Pro League heeft een kans gemist, meer zelfs, verzaakt aan de morele plicht om met een duidelijk signaal te komen dat de clubs niet verder willen met het voetbal zoals het nu is. Op 17 december komt het expertenpanel met de eerste voorstellen, maar tot dan drinken we een glas, doen we een plas en bleef alles zoals het was.

Ook Luciano D’Onofrio was van de partij Foto: Photo News

Pierre François werd unaniem bevestigd als CEO van de Pro League na het uitlekken van de dubieuze e-mail waarin hij Monaco aanraadde met makelaar Pini Zahavi te praten als de club Moeskroen wilde overnemen, hoewel een makelaar geen club mag leiden. Akkoord, dat gaat om de job van Pierre François. Maar ook zijn lidmaatschap in het expertenpanel, dat met een interne code rond makelaars en tussenpersonen moet komen, werd nauwelijks in vraag gesteld. Interessant is de verschuiving in de terminologie voor dat panel. Aanvankelijk sprak de Pro League over een onafhankelijk expertenpanel. In het communiqué van gisteren heette het gewoon een Expert Panel.

Solo slim

Herman Wijnants. Foto: put

Marc Coucke ondervindt als voorzitter van de Pro League hetzelfde probleem als binnen zijn club Anderlecht, waar hij vorige week trainer Hein Van­haezebrouck voor schut zette door buiten diens medeweten om Dimata op vakantie te sturen. De clubs hebben het gevoel dat Coucke te vaak solo slim speelt, waardoor de Pro League niet tot duidelijke standpunten komt die door iedereen gedragen worden. Westerlo-voorzitter Herman Wijnants kaartte dat in de algemene vergadering ook aan. Hij vroeg Coucke voortaan alle clubs te betrekken bij de standpunten en besluitvorming. Sommige leden van de Pro League moeten in de pers lezen over initiatieven van hun voorzitter. Overigens was het aanvankelijk enkel de bedoeling om gisteren en petit comité samen te komen met de raad van bestuur, maar op aandringen van enkelen kwam er ook een algemene vergadering, waarin alle clubs vertegenwoordigd zijn.

Meer dan ooit is er nood aan een verenigde Pro League. Want die maakte gisteren geen goede beurt. Voorzitter Marc Coucke heeft niet alleen bij Anderlecht veel werk voor de boeg.