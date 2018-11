Dit werd wel beslist: kritiek op de ref? 5.000 euro boete

De vergadering van de Pro League leverde dan toch één concreet resultaat op. Kritiek op de ref wordt voortaan cash betaald. In 1B willen zeven clubs de rest van de competitie onder voorbehoud afwerken.

Agressieve en denigrerende reacties op de prestatie van de scheidsrechter en insinuaties omtrent de integriteit of onpartijdigheid – vooral in de media – worden voortaan bestraft. Dat staat in een intern reglement dat de Pro League gisteren heeft goedgekeurd en dat op 1 januari van kracht wordt. Clubs die het reglement overtreden, moeten een boete van 5.000 euro betalen. Bij recidive wordt dat 10.000 euro. Dat geld wordt geïnvesteerd in de arbitrage.

De bestraffing en beoordeling van de verklaringen laat de Pro League over aan een ad hoc-commissie, die zal bestaan uit een voormalig scheidsrechter, een voormalig trainer of speler en een voormalig bestuurder. De algemene vergadering moet die commissie nog samenstellen. Het management van de Pro League zal bepalen welke verklaringen doorverwezen worden naar de commissie.

Onder voorbehoud in 1B

De zeven tegenstanders van KV Mechelen in 1B hebben gezamenlijk besloten dat zij de rest van het seizoen onder voorbehoud zullen spelen. Tegen KV Mechelen loopt een onderzoek naar matchfixing. Zij vragen aan de Belgische voetbalbond dat er voor 1 juni een uitspraak komt. Op 15 juni wordt de indeling van de reeksen voor volgend seizoen bekendgemaakt. En door de demarche van Pierre François, die als CEO van de Pro League wist dat Moeskroen eigendom was van een makelaar, waardoor de club aan haar licentie geraakte, voelen de acht huidige clubs uit eerste klasse B (KV Mechelen, Westerlo, Beerschot Wilrijk, Tubeke, Union, Lommel, OH Leuven en Roeselare) zich ook nog eens benadeeld. Zij eisen een schadevergoeding van Moeskroen, dat onrechtmatig die licentie zou hebben verkregen.