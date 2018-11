Bayat waant zich de koning van de voetbaljungle: “Als ik op de knop druk, is het staking bij Anderlecht”

Mogi Bayat was overal. Door zaken te doen met tien Belgische clubs streek ‘Mogipolie’ in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 2 miljoen euro aan commissielonen op. Niet onaardig, maar het echte grote geld schepte de supermakelaar in het buitenland. Aan de transfer van Anthony Limbombe alleen al zou hij 1,5 tot 1,8 miljoen euro zwarte commissie van Nantes hebben overgehouden. Bijna twintig procent van de transfersom die Club ontving.