Yves Vanderhaeghe terug bij Kortrijk: drie jaar geleden nog Judas, nu de Verlosser

Er staat weer dagelijks een Range Rover met nummerplaat YV-004 op de parking van het Guldensporenstadion. Yves Vanderhaeghe is terug. In diezelfde Range Rover moest de coach na een eerste succesjaar als T1 in mei 2015 vluchten voor kwade KVK-supporters, voor wie zijn plotse overstap naar Oostende een mes in de rug was: “Judas!” Gisteren werd hij voorgesteld als de Verlosser.

Die zogenaamde doodzonde van drieënhalf jaar geleden, dat is voor KVK-voorzitter Joseph Allijns – die toen nochtans het vuur aan de lont had gestoken – allang verleden tijd. Het was een opvallend opgetogen Allijns, die eerst trots verkondigde dat de Maleisische eigenaar Vincent Tan in eigen land Ridder in de Orde van Leopold II was geslagen. Om dan Yves Vanderhaeghe tot nieuwe kroonprins van het Guldensporenstadion te kronen. Bij de aanstelling van Glen De Boeck, één jaar geleden, zei de voorzitter al dat het vertrek van Vanderhaeghe en zijn technische staf de fundamenten van de club in 2015 zwaar had geraakt. Nu wil de club na vier coaches op drieënhalf jaar (Walem, Belhocine, Anastasiou en De Boeck) verder bouwen op dezelfde Vanderhaeghe met een contract tot 2021. “Einde kippenhok”, omschreef Allijns het. “Vanderhaeghe is een man van de streek en heeft al veel bewezen.”

Dat vindt de Roeselarenaar ook. “Mag ik voor één keer stoefen over mezelf? Vijf jaar trainer en vier keer Play-off 1 gehaald. Ik heb een bewogen jaar achter de rug (vorig jaar in september werd hij ontslagen bij Oostende en dit jaar begin oktober in Gent, nvdr.), maar ik wil alle negativiteit achter mij laten. Ik heb aan de spelers gezegd dat iedereen op nul begint en zag op de eerste training veel intensiteit en een groep met potentieel. Die bracht ook goed voetbal, maar de resultaten vielen tegen.”

Gala-avond

De 11 op 45 was dan ook écht de enige reden voor het ontslag van De Boeck, aldus Allijns. “Het was een unanieme beslissing van de raad van bestuur. Eén thuiszege was te weinig gezien onze reputatie hier. Glen zei toch zelf dat het de beste groep was waarmee hij ooit werkte?”

Over de timing – Vanderhaeghe was al vroeger gecontacteerd dan vorige week – werd niet ingegaan. Duidelijk is dat sinds zijn ontslag in Gent begin oktober de liefde plots wel weer snel is opgeflakkerd. En dat die groter is dan die ooit was voor de stroevere De Boeck. En véél groter dan die van AA Gent voor Vanderhaeghe. “Uit het contract van tweeënhalf jaar spreekt vertrouwen”, knikt Vanderhaeghe. “We willen zo snel mogelijk resultaten neerzetten. Of Play-off 1 nog haalbaar is, kan ik niet zeggen. Maar de beker geeft veel perspectieven. En is de snelste weg naar Europa. (gehaast) Wat niet wil zeggen dat KVK nu op Europees voetbal mikt, hè.”

Maar hij heeft veel goesting. Vijf weken stilzitten was al genoeg. En het weer in Ibiza viel toch tegen, hij heeft er dochter Fien moeten leren manillen. En behalve een aanbieding uit het buitenland kwam er niets. KV Kortrijk dus: graag! Mei 2015 lijkt al helemaal vergeten, vanavond in de Kortrijkse stadsschouwburg is KVK weer meer dan ooit de Veekaa. Dan komen op een gala-avond van tien jaar KVK in eerste klasse – met Kums, Santini, Dejaegere, Verstraete... – Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe samen op het podium. Dé succescoaches van de afgelopen tien jaar.