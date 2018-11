Secretaresse Van Holsbeeck ook naar Antwerp, scout trekt naar Juventus

Ontslagen Anderlecht-personeel is schijnbaar gegeerd op de arbeidsmarkt. Zowel de ontslagen secretaresse van Herman Van Holsbeeck als één van de topscouts van paars-wit hebben elders onderdak gevonden.

Zij die (moeten) vertrekken bij Anderlecht, vinden onderdak bij Antwerp. Nadat de Great Old vorige vrijdag topkinesist Jochen De Coene al binnenhengelde na zijn ontslag bij Anderlecht, deed het nu ook Katharine Viaene een voorstel. Viaene was 23 jaar de directiesecretaresse van paars-wit en jarenlang een vertrouwelinge van Herman Van Holsbeeck, maar enkele weken geleden werd ze door Marc Coucke aan de deur gezet in het Astridpark. De nieuwe RSCA-voorzitter wilde breken met het oude regime.

Katharine Viaene wordt echter geprezen om haar dossierkennis en haar discretie en dus ziet Antwerp wel heil in haar diensten om straks administratief werk te leveren bij transfers en spelerscontracten. In principe tekent ze snel een contract op de Bosuil.

Niet gewenst, dus naar Juventus

De naam Marco Ottolini (38) zegt u wellicht niet zoveel. De voorbije drie jaar was de Italiaan op zelfstandige basis scout bij Anderlecht, maar sinds enkele weken staat hij opvallend genoeg op de loonlijst bij topclub Juventus. Ottolini moest deze zomer vertrekken bij Anderlecht omdat Marc Coucke wilde besparen en de scouting na een evaluatie uitdunde. Zijn contract werd weliswaar ontbonden in onderling overleg, maar eigenlijk had de Italiaanse scout weinig andere opties dan vertrekken. Juventus wachtte daarna niet lang om hem in te lijven, want het vond zijn kennis van de (Zuid-)Europese markt waardevol. Ottolini gaat voor Juve vooral jeugdig talent opsporen.

Marco Ottolini belandde in 2002 in België bij het Waalse CS Visé als huurling van het Italiaanse Brescia. Daarna volgde hij cursussen bij de Belgische voetbalbond om uiteindelijk scout te worden. Hij had een goede band met Herman Van Holsbeeck.