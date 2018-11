Drie mannen opgepakt die nieuwe aanslag planden in Melbourne

Bij invallen in verschillende huizen zijn drie mannen opgepakt die beschuldigd worden van het plannen van een terreuraanslag in de Australische stad Melbourne.

De twee broers, 26 en 30 jaar oud, en een 21-jarige man werden dinsdag opgepakt bij invallen in hun huizen in buitenwijken van Melbourne, waarvoor meer dan 200 politieagenten werden ingezet.

Een van de opgepakte verdachten. Foto: EPA-EFE

De drie planden een terroristische aanslag waarbij ze zo veel mogelijk mensen wilden doden op “een drukke plek” met minstens één semiautomatisch geweer, dat ze aan het aanschaffen waren.

Volgens assistent-commissaris van de Australische federale politie Ian McCartney zouden de gevolgen vreselijk geweest zijn als de politie niet vroeg had ingegrepen om deze aanslag te voorkomen.

Commissaris van de politie van deelstaat Victoria Graham Ashton legt uit dat de groep de laatste week “veel energieker” was geworden en dat de politie concludeerde dat ze genoeg bewijs had om tussen te komen. Speurders hielden de verdachten al sinds maart in de gaten, zegt hij.

De mannen waren allen Australische burgers van Turkse afkomst en zouden “binnen hun groep” geradicaliseerd zijn. Ze communiceerden via geëncrypteerde berichten.

De politie is ervan overtuigd dat de dreiging met de arrestatie van de drie mannen uitgeschakeld is.

Eerdere aanslagen

Op 9 november vielen in Melbourne nog één dode en twee gewonden bij een mesaanval die door ISIS werd opgeëist. Het dodelijke slachtoffer van die aanval wordt net vandaag begraven.

Op 20 januari 2017 werden zes mensen gedood en raakten zeker dertig anderen gewond toen een man met zijn wagen op voetgangers inreed in dezelfde straat in Melbourne.