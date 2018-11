Man die agent aanviel met mes was op proef vrijgelaten na internering voor moordpoging, ondanks negatief advies van parket

Brussel - I.T., de man die dinsdagochtend op de Brusselse Kolenmarkt een agent verwondde bij een mesaanval, was nog maar net vrij op proef na internering voor poging tot doodslag. Dat gebeurde ondanks een negatief advies van het parket. De dader werd neergeschoten en verkeert in levensgevaar. Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moordpoging in terroristische context.

De aanval vond dinsdagochtend omstreeks 5.30 uur plaats net voor het hoofdcommissariaat van de Brusselse politie aan de Kolenmarkt, in het centrum van de hoofdstad. Een hoofdinspecteur die daar op wacht stond, kreeg een messteek in de hals van de 33-jarige Belg I.T., die gewapend was met twee messen. De agent werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

“Twee andere agenten openden het vuur op de aanvaller en losten drie schoten. De aanvaller werd tweemaal geraakt in de romp”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse lokale politie. T. werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: AP

Moordpoging in terroristische context

“Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid, de man kon nog niet ondervraagd worden”, zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket. “Wel zouden getuigen hem “Allahu Akbar” hebben horen roepen. Op dit moment wijst alles erop dat hij alleen handelde, er zijn geen andere personen opgepakt.”

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moordpoging in een terroristische context. “Op dit moment houden we de kwalificatie van de feiten zo breed mogelijk, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen”, gaat de parketwoordvoerster verder.

De man zou bij het gerecht echter niet bekendstaan voor banden met terrorisme, wel voor wapenhandel. Er werden ter plaatse ook geen ISIS-pamfletten gevonden, er zijn op het eerste gezicht dan ook geen andere banden met terrorisme. De politie zou nu overgaan tot controle van de computer van de man. Het incident wordt voorlopig wel behandeld als een mogelijke terreurdaad.

De politie heeft na de aanval een huiszoeking uitgevoerd bij het slachtoffer. Daar is zeker één persoon meegenomen voor verhoor.

Vrijgelaten ondanks negatief advies

T. werd in 2014 geïnterneerd voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit. In oktober van dit jaar werd hij ondanks een negatief advies van het parket vrijgelaten door de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank.

Jambon: “Laffe daad”

Ook volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaat het “voor zover we momenteel weten niet om een terroristische daad. Dat is de positie die het OCAD momenteel inneemt, op basis van de informatie waarover we nu beschikken. Het zou gaan om een geïnterneerde die een tijdje geleden is vrijgelaten.”

Minister Jambon is ontzet door de aanval. “Alweer laffe daad tegenover onze politiemensen”, aldus de minister op Twitter. “Politieman gewond door mesaanval ter hoogte van commissariaat. Politieman is naar ziekenhuis overgebracht, maar niet in levensgevaar. Alle steun aan Politie Brussel.”

De politie vraagt haar agenten om vandaag extra waakzaam te zijn. Het parket zal later deze voormiddag meer uitleg geven over de feiten en het onderzoek.