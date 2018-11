Huwelijksbreuk Elke Clijsters (33) en Jelle Van Damme (35) mondt uit in strafzaak

Tennisster Elke Clijsters (33) was 9 jaar samen en 7 jaar getrouwd met Antwerpvoetballer Jelle Van Damme, maar hun huwelijk eindigt in mineur. Na drie verzoeningspogingen lijkt hun relatie niet meer te redden. Het parket van Hasselt bevestigt aan Dag Allemaal dat Clijsters een strafklacht heeft ingediend tegen haar ex-echtgenoot.

Over de inhoud van de klacht wil het Hasseltse parket niet communiceren, omdat “het delicate dossier zich in de privésfeer bevindt”.

Clijsters zelf postte volgens Dag Allemaal recent wel een emotionele Instagrampost, waarin ze vertelde dat ze al drie jaar lang gestalkt werd. Namen noemt ze niet, maar de man zou haar dagelijks achtervolgd hebben aan haar huis en zelfs haar familie en vrienden hebben aangeklampt om Elke in een slecht daglicht te plaatsen. Nadat Dag Allemaal haar over de klacht tegen haar ex-man contacteerde, verwijderde ze de post over de stalking.